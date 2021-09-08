صحيفة: بيدرسن في دمشق يوم السبت المقبل

Reuters المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون

من المرتقب أن يصل المبعوث الأممي غير بيدرسن إلى دمشق يوم السبت القادم حسبما نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر عربية في العاصمة السورية.

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وقالت المصادر للصحيفة إن بيدرسن حصل على موعد مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، يوم السبت القادم للبحث في ترتيبات وتفاصيل عقد جولة سادسة من المباحثات في جنيف.

وأوضحت المصادر أن "بيدرسن تقدم بطلب للحصول على موعد منذ فترة وتم تحديد هذا الموعد مطلع الأسبوع القادم".

آخر زيارة لبيدرسن إلى دمشق جرت في 22 فبراير الماضي، حيث التقى المقداد.

وكانت لجنة مناقشة الدستور اختتمت جولة خامسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف في 29 من يناير، وهي الجولة التي انتهت كسابقاتها دون إحراز تقدم يذكر.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية