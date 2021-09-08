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"سانا": الجيش السوري يدخل مدينة درعا البلد ويبدأ بتثبيت نقاط تفتيش وتمشيط المنطقة

"سانا": الجيش السوري يدخل مدينة درعا البلد ويبدأ بتثبيت نقاط تفتيش وتمشيط المنطقة

أخبار العالم العربي

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دخلت وحدات من الجيش السوري إلى منطقة درعا البلد وبدأت بتثبيت بعض النقاط العسكرية وتمشيط المنطقة إيذانا بإعلانها "خالية من الإرهاب"، بحسب ما ذكرته "سانا".

وأفادت مراسلة "سانا"، بدخول وحدات من الجيشالسوري والجهات المختصة إلى منطقة درعا البلد ورفع العلم الوطني والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذانا بإعلانها خالية من الإرهاب وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة السورية.

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