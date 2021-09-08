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استخدام الغاز في سجن "جلبوع" وحملة اعتقالات إسرائيلية لأقارب الأسرى الفارين

أخبار العالم العربي

استخدام الغاز في سجن
Reuters AMMAR AWAD
سجن جلبوع الإسرائيلي
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أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن "وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية نفذت، ليلة أمس الثلاثاء، هجمة شرسة باستخدام الغاز ضد أسرى القسم 3 في سجن جلبوع".

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فيديو متداول للحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق
فيديو متداول للحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

وأشار المكتب إلى أن توترا شديدا يسود السجن حتى اللحظة، وذلك بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من هذا السجن عبر نفق.

هذا وأكد  نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية بدأت بحملة اعتقالات لأقرباء الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.
وكشف النادي عن اعتقال كل من:

- يعقوب انفيعات، والد الأسير مناضل انفيعات من بلدة يعبد/ جنين.
- الأسير المحرر رداد عارضه وشقيقه شداد، وهما أشقاء الأسير محمود عارضه من بلدة عرابه/ جنين.
- الأسير باسم قاسم عارضه، شقيق الأسير محمد قاسم عارضه من بلدة عرابه/ جنين.
- نضال عارضه من بلدة عرابه قضاء جنين ومصادرة تسجيل كاميرات منزله.

هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية عن وصول حالة إصابة بالرصاص الحي في الرأس ( سطحية) إلى مستشفى جنين الحكومي من بلدة عرابة، مؤكدة أن وضع هذه الحالة مستقر.

المصدر: RT

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