تفاصيل دعوى قضائية ضد السيسي لإقالة مدرب منتخب مصر (صورة)
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نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الرياضة بسبب "إقالة مدرب منتخب مصر حسام البدري".
واتهم المحامي المصري حسام البدري بعدم الحيادية وسلوك نهج المجاملة في اختيار لاعبي المنتخب.
وقال: "بخلاف عدم حيادية البدري ومجاملة نادي بيراميدز الذي كان يتولى إدارته هو ومحمد فضل واختيار عناصر من هذا النادي مثل عمر جابر وضمه للمنتخب".
كما ادعى المحامي على رئيس الحكومة المصرية للأسباب نفسها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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