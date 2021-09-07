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الأسد يصدر قرارا يسعد المتطوعين العسكريين في الجيش السوري

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الأسد يصدر قرارا يسعد المتطوعين العسكريين في الجيش السوري
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أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، قرارا يقضي بصرف منحة مالية للمتطوعين العسكريين.

وجاء في وسائل الإعلام الرسمية، أنه وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة تقرر صرف منحة مالية بمقدار راتب مقطوع إضافي للمتطوعين العسكريين (ضباط ـــ صف ضباط ـــ أفراد) ولمرة واحدة فقط.

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وكان الأسد أصدر بتاريخ قد أصدر في شهر يوليو الماضي مرسوما تشريعيا يقضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.

المصدر: سانا

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