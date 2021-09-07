 
مباشر

الأردن: تراجع نسبة الأمية إلى 5.1%

أخبار العالم العربي

الأردن: تراجع نسبة الأمية إلى 5.1%
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8b0

كشف المجلس الأعلى للسكان في الأردن، عن تراجع نسبة الأمية في المملكة إلى 5.1% للفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

وفي بيان صحفي للأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان، عبلة عماوي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام، كشفت أن نسبة الأمية لدى الإناث في 2020 بلغت نحو 7.5% مقارنة بـ2.7% لدى الذكور الأردنيين في الفئة العمرية المذكورة.

فيما تزايدت النسبة في الأردن بين الفئة العمرية 65 فأكثر إلى 29.7% (46.6% للإناث و12.9% للذكور).

 وتراجعت نسبة الأمية بين الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما، لتصل إلى 0.7% فقط، بحسب المصدر ذاته.

 واتضح أن أعلى نسبة أمية في المملكة جرى تسجيلها في محافظة معان بجنوب البلاد ووصلت إلى 8.9% (12.1% للإناث و5.8% للذكور) وأدناها في محافظة إربد (شمال) بنسبة بلغت 4.1% (6.6% للإناث و1.6% للذكور).

وفي محافظة العاصمة عمان بلغت نسبة الأمية 4.2% (6.1% للإناث و2.4% للذكور)، وتزايدت نسبة الأمية في الريف الأردني إلى 7.8% (11.5% للإناث و4.2% للذكور)، مقارنة بـ 4.7% (7% للإناث و2.2% للذكور) في المناطق الحضرية بالمملكة.

المصدر: "عمون" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا