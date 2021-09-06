 
مباشر
عاجل
مسؤول أمني أسرائيلي كبير يرجح وصول عدد من الأسرى الفارين إلى الأردن

بغداد وأنقرة تبحثان ملف الأتراك المحكومين والمطلوبين للقضاء العراقي

أخبار العالم العربي

بغداد وأنقرة تبحثان ملف الأتراك المحكومين والمطلوبين للقضاء العراقي
رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق والسفير التركي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r812

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع السفير التركي في العراق علي رضا غوناي ملف الأتراك المحكومين والمطلوبين للقضاء العراقي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "الطرفين بحثا متابعة قضايا المواطنين الذين يحملون الجنسية التركية المحكومين أو المطلوبين للقضاء".

يذكر أن هناك مجموعة من المواطنين الأتراك الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم "داعش" والقي القبض عليهم من قبل القوات العراقية وهم يخضعون الآن لعقوبات بالسجن، وربما بالإعدام أيضا.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا