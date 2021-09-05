بعد قطر والإمارات.. البحرين ترسل مساعدات إلى أفغانستان

أصبحت البحرين اليوم الأحد من بين الدول العربية التي أرسلت مساعدات إنسانية إلى أفغانستان بعد عودة حركة "طالبان" إلى الحكم هناك.

وأكدت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن المملكة أرسلت شحنة مساعدات إنسانية إغاثية ودوائية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان، بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتحت إشراف المؤسسة الملكية ‏للأعمال الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري.

ونشرت حركة "طالبان" لقطات تظهر هذه المساعدات البحرينية في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وصول شحنة إغاثية من البحرين إلى مطار #كابل الدولي. pic.twitter.com/kbgNrosqc8 — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 5, 2021

ويأتي ذلك بعد إرسال كل من قطر والإمارات مساعدات إنسانية إلى كابل في الأيام الأخيرة.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية + RT