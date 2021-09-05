مجلس التعاون الخليجي يدين هجوم الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة على السعودية

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجومات الحوثية الأخيرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على السعودية.

إقرأ المزيد

وأكد مجلس التعاون الخليجي أن "نايف فلاح مبارك الحجرف دان استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية".



هذا وأشاد الحجرف بـ"الكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية يوم أمس السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، مما تسبب أثناء عملية الاعتراض في تناثر شظايا بحي "ضاحية الدمام"، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة".

وشدد الأمين العام على "تضامن دول المجلس مع المملكة السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية".

المصدر: RT