"هيئة البث الإسرائيلي": مظاهرة مناهضة لاتفاق السلام في عاصمة البحرين (فيديو)

قالت "هيئة البث الإسرائيلي" (كان) إن شخصيات معارضة في البحرين نظمت الليلة الماضية مظاهرة في العاصمة المنامة ضد اتفاق السلام مع إسرائيل، الذي يوافق هذا الشهر مرور عام على توقيعه.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بضع عشرات من المتظاهرين يلوحون بلافتات تندد بالاتفاق ويدوسون على الأعلام الإسرائيلية ويهتفون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

يذكر أن السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة استلم مهامه رسميا سفيرا لبلاده لدى تل أبيب يوم الثلاثاء.

وكانت إسرائيل قد عينت منتصف يناير الماضي إيتاي تاغنر قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلي"