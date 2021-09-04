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إيران: السعودية جادة في محادثاتها معنا وليست لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض

إيران: السعودية جادة في محادثاتها معنا وليست لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض

أخبار العالم العربي

إيران: السعودية جادة في محادثاتها معنا وليست لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض
Reuters Lisi Niesner
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أشاد مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي رضا عنايتي، بالمواقف التي تبنتها السعودية في اتصالاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: "السعودية جادة في محادثاتها مع إيران، ولم تكن لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض".

يتبع..

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