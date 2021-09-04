إيران: السعودية جادة في محادثاتها معنا وليست لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض

أشاد مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي رضا عنايتي، بالمواقف التي تبنتها السعودية في اتصالاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: "السعودية جادة في محادثاتها مع إيران، ولم تكن لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض".

يتبع..