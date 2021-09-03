قطر توفد مبعوثا إلى كابل

أوفدت قطر دبلوماسيا رفيع المستوى إلى العاصمة الأفغانية كابل، فيما تعمل الدوحة على إعادة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية، بعد استكمال حركة "طالبان" سيطرتها عليه.

وأكدت شبكة "الجزيرة" أن مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وحل النزاعات، مطلق القحطاني، وصل كابل صباح اليوم الجمعة على متن ثالث طائرة قطرية تهبط في مطار حامد كرزاي خلال اليومين الأخيرين، وعلى متنها خبراء فنيون وأجهزة وآليات مخصصة للمساعدة في تحسين وضعية المطار وإعادة تشغيله في أقرب وقت ممكن.

وقال القحطاني للشبكة فور وصوله إلى كابل إن الجهود القطرية لإعادة تشغيل المطار مستمرة، مبديا أمل الدوحة في فتح ممرات إنسانية خلال الساعات الـ24 أو الـ 48 القادمة من أجل إيصال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، وهبوط مزيد من الطائرات في مطار حامد كرزاي وغيره من المطارات الأفغانية.

وأوضح أن الجهود القطرية تتركز بالدرجة الأولى على ضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية في أفغانستان، وتسعى أيضا إلى ضمان حرية التنقل والسفر لمن يرغب في ذلك من الأجانب والأفغان الذين لديهم الوثائق اللازمة.

وأكد : "الجهود القطرية ما زالت مستمرة، ولا تزال أمامنا تحديات لوجستية وفنية، قمنا بإصلاح الكثير من هذه الأمور، ولا يزال العمل مستمرا لإصلاح الباقي".

وأعرب القحطاني عن سعي قطر إلى مناقشة بعض القضايا مع "طالبان"، وخاصة ما يتعلق بـ"الانتقال السلمي للسلطة، وأن تكون هناك تسوية سياسية ويتحقق السلام المستمر في أفغانستان".

المصدر: "الجزيرة"