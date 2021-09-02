الجيش اليمني يعلن عن مقتل عدد من المسلحين الحوثيين شرق الجوف

أعلن الجيش اليمني، يوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر مركزها الإعلامي، أن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش)، صدوا هجوما للحوثيين في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف"​​​.

وأشارت إلى أن "المعارك انتهت بفرار الحوثيين نحو منطقة بير المرازيق بعد مقتل ما لا يقل عن 10 من عناصرهم وجرح آخرين، فضلا عن تدمير آلية وإعطاب أخرى للحوثيين بقصف مدفعي دقيق للجيش".

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 14 غارة جوية على معسكر اللبنات في مديرية الحزم، دون إيراد تفاصيل إضافية عن وقوع خسائر جراء القصف.

وتدور معارك كر وفر في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، منذ سيطرة الحوثيين مطلع مارس العام الماضي على مدينة الحزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة.

فيما تسعى قوات الحكومة المعترف بها دوليا، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي جماعة الحوثيين.

المصدر: وكالات