مؤسسة كهرباء عدن تعلن التوقف التدريجي لمحطاتها بسبب نفاد الوقود

أكدت مؤسسة كهرباء عدن بدء التوقف التدريجي لمحطات التوليد في المدينة، بسبب نفاد وقود الديزل نتيجة تأخر وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية.

وعبرت المؤسسة في بيان لها عن "أسفها للمواطنين بسبب ارتفاع ساعات الانقطاعات جراء نفاد الوقود".

وقال سالم الوليدي، مدير عام مؤسسة كهرباء عدن إن الوقود المتبقي من مادة الديزل وشيك ويهدد بخروج كافة محطات التوليد العاملة بمادة الديزل والتي تشكل أكثر من 80 بالمئة من نسبة التوليد لكهرباء عدن، إذ إن محطتي المنصورة والحسوة فقط تعملان بالمازوت.

ويوم الاثنين أعلنت محطات كهرباء عدن استلامها آخر كمية من الدفعة الثالثة من وقود المنحة السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت في مارس الماضي تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تبلغ 351 ألف و304 أطنان من المازوت، و909 آلاف و591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

المصدر: وكالات