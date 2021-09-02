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قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة

أخبار العالم العربي

قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة
Reuters
القاهرة
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،  والرئيس محمود عباس، وذلك لعقد قمة ثلاثية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

المصدر: الرئاسة المصرية

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