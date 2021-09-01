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مصر.. زيادة إصابات كورونا بنسبة 469% خلال شهر

أخبار العالم العربي

مصر.. زيادة إصابات كورونا بنسبة 469% خلال شهر
Reuters AA/OLA
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بـ469% حتى مطلع سبتمبر الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من أغسطس المنصرم.

وكانت الوزارة سجلت مطلع الشهر الماضي 49 إصابة بالفيروس، فيما أعلنت عن رصد 279 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وقال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية في تصريحات تلفزيونية، إن "ذروة الموجة الرابعة يتوقع أن تكون في شهر أكتوبر المقبل"، لافتا إلى أن "التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على عدم التواجد في أماكن مزدحمة، هي الطرق الأكثر أمانا وفعالية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن "الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر بدأت بمتحور "دلتا بلس"، محذرا من أن "أعداد مصابي الموجة الرابعة ستشهد زيادة عن الموجات السابقة".

وأشار إلى أن "الإصابات ستتراوح حدتها بين البسيطة والمتوسطة"، داعيا المصريين إلى "حجز لقاح ضد فيروس كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس".

المصدر: "مصراوي"

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