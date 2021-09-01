الأردن.. عودة الطلاب لمدارسهم

عاد 2,17 مليون طالب وطالبة بالأردن إلى مقاعدهم مع بدء استقبال المدارس لهم وجاهيا اعتبارا من اليوم الأربعاء.

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وتأتي عودة الطلبة بعد انقطاعات شهدها التعليم في هذا البلد خلال عام ونصف العام، وسط قيود صحية فرضتها جائحة كورونا، وكذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لإعادة فتح القطاعات التي تشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية، وإلغاء حظر التجول بمختلف أشكاله.

وقررت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن يكون الدوام أول يومين على النظام الفردي والزوجي، وذلك بهدف توزيع الكتب المدرسية، والتدريب على البرتوكول الصحي، وتنفيذ برنامج الدعم النفسي والاجتماعي "تكيف"، إضافة إلى تقسيم الطلبة في المدارس، التي ستذهب إلى دوام التناوب بالأيام إلى مجموعتين (أ، ب)، وتوزيع جدول الدروس عليهم.

المصدر: عمون