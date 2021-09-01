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مصر تسجل 9 وفيات و279 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 9 وفيات و279 إصابة جديدة بكورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 9 وفيات و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له إلى إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16736، فيما عدد الإصابات 288441.

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وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 6 وفيات و263 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"

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