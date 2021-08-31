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الحكومة اليمنية: تصرفات الحوثيين للاستيلاء على الممتلكات باطلة

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الحكومة اليمنية: تصرفات الحوثيين للاستيلاء على الممتلكات باطلة
Facebook@YemenPM
اجتماع لمجلس الوزراء اليمني المعترف به دوليا
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حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المواطنين من التعامل مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من أي معاملات متعلقة بالأموال والممتلكات.

وجاء في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء اليمنية على صفحتها في "تويتر" أن الحكومة "تحذر المواطنين ورجال الأعمال والجهات المحلية والإقليمية والدولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع لمليشيا الحوثي بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال".

وأشار البيان إلى أن الحكومة تجدد "تأكيدها على بطلان كافة التصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي للاستحواذ والاستيلاء على تلك الأموال والممتلكات سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة بإدارتها، مؤكدة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون".

وأضافت الحكومة أنها ستلاحق "مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائيا وقضائيا على كافة الأصعدة محليا ودوليا"، مع وضعهم كيانات وأفرادا "على القوائم السوداء المطلوبين داخليا وخارجيا".

 

المصدر: RT

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