الحكومة اليمنية: تصرفات الحوثيين للاستيلاء على الممتلكات باطلة

حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المواطنين من التعامل مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من أي معاملات متعلقة بالأموال والممتلكات.

وجاء في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء اليمنية على صفحتها في "تويتر" أن الحكومة "تحذر المواطنين ورجال الأعمال والجهات المحلية والإقليمية والدولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع لمليشيا الحوثي بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال".

وأشار البيان إلى أن الحكومة تجدد "تأكيدها على بطلان كافة التصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي للاستحواذ والاستيلاء على تلك الأموال والممتلكات سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة بإدارتها، مؤكدة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون".

الحكومة تحذر المواطنين ورجال الأعمال والجهات المحلية والإقليمية والدولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع لمليشيا الحوثي بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة،سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال. pic.twitter.com/xooRthpAYs — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) August 31, 2021

وأضافت الحكومة أنها ستلاحق "مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائيا وقضائيا على كافة الأصعدة محليا ودوليا"، مع وضعهم كيانات وأفرادا "على القوائم السوداء المطلوبين داخليا وخارجيا".

المصدر: RT