بعد واقعة اختطافه المرعبة التي هزت مصر.. العثور على الطفل المختطف في مخزن مهجور

أعلن مسؤول أمني بمحافظة الغربية في مصر العثور على الطفل زياد الذي هزت واقعة اختطافه البلاد داخل مخزن مهجور بنطاق قرى مركز المحلة، وإعادته إلى والديه سالما.

وكانت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهدت مشاركة مساعد وزير الداخلية للمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن الغربية، ومشاركة فرق البحث الجنائية بموقع اختطاف الطفل "زياد" الذي اختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بمنطقة الطريق الدائري "المحلة - المنصورة".

وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا عاجلا في واقعة اختطاف الطفل الذي لم يتجاوز عمره 8 سنوات مطالبا بتفريغ كاميرات مراقبة، وسماع أقوال شهود عيان ، حيث تم رفع بصمات أصابع المتهمين الملثمين وكلفت ضباط المباحث بسرعة ضبط الجناة.

وقالت والدة الطفل المختطف خلال تحقيقات النيابة وهي تنهار في البكاء: "ربنا يصبرنا يارب ويرجعك.. مش هقدر أعيش من غيرك".

وأشارت إلى أن "السيارة وقفت فجأة أمام المحل الخاص بها، وبداخلها 4 أشخاص، خرج أحداهما وكان ملثم الوجه ليخطف طفلها الصغير أمام أعينها".

المصدر: RT