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الحوثيون يدعون واشنطن والرياض للخروج من اليمن وإعداد خطة للانسحاب

أخبار العالم العربي

الحوثيون يدعون واشنطن والرياض للخروج من اليمن وإعداد خطة للانسحاب
Reuters KHALED ABDULLAH
القيدي في حركة انصار الله الحوثية محمد علي الحوثي
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دعت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن الولايات المتحدة والسعودية لإعداد خطة للانسحاب من اليمن، على غرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة عبر "تويتر": "مع خروج آخر مستعمر أمريكي من أفغانستان أدعو أمريكا وحليفتها السعودية إلى الخروج من اليمن وإعداد خطة الانسحاب من الجمهورية اليمنية".

وأضاف أن هذا "حتى يعيش الشعب اليمني الاستقرار بعيدا عن الاحتلال والوصاية التي لن يقبل بها الشعب اليمني وإن طالت المواجهات".

وأرفق التغريدة بوسم" "اليمن مقبرة الغزاة".

المصدر: RT

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