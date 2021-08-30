الحوثيون يدعون واشنطن والرياض للخروج من اليمن وإعداد خطة للانسحاب

دعت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن الولايات المتحدة والسعودية لإعداد خطة للانسحاب من اليمن، على غرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة عبر "تويتر": "مع خروج آخر مستعمر أمريكي من أفغانستان أدعو أمريكا وحليفتها السعودية إلى الخروج من اليمن وإعداد خطة الانسحاب من الجمهورية اليمنية".

وأضاف أن هذا "حتى يعيش الشعب اليمني الاستقرار بعيدا عن الاحتلال والوصاية التي لن يقبل بها الشعب اليمني وإن طالت المواجهات".

وأرفق التغريدة بوسم" "اليمن مقبرة الغزاة".

مع خروج اخر مستعمر امريكي من افغانستان ادعو امريكا وحليفتها السعودية الى الخروج من اليمن واعداد خطة الانسحاب من الجمهورية اليمنية

حتى يعيش الشعب اليمني الاستقرار بعيدا عن الاحتلال والوصاية التي لن يقبل بها الشعب اليمني وان طالت المواجهات#اليمن_مقبرة_الغزة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 30, 2021

المصدر: RT