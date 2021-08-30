عبد اللهيان: بن فرحان أكد لي أن الرياض تنتظر استقرار الحكومة الإيرانية لاستئناف التواصل مع طهران

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد له أن "الرياض تنتظر استقرار الحكومة الإيرانية لاستئناف التواصل معها".

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني قال عبد اللهيان: "في مؤتمر بغداد، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده تنتظر استقرار الحكومة الإيرانية الجديدة من أجل استئناف التواصل".

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وأضاف: "لم تقم محادثات رسمية بيننا وبين الوفد السعودي في مؤتمر بغداد وجرى حديث سريع على هامش المؤتمر بيني وبين بن فرحان".

وكان السفير الإيراني في العراق، أيرج مسجدي قال في تصريح لقناة "العالم" في 15 أغسطس الحالي، إن "المفاوضات بين إيران والسعودية في العراق تناولت فتح سفارتي البلدين"، متمنيا الوصول إلى نتائج إيجابية في الجولات المقبلة من المفاوضات.

المصدر: RT