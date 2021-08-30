اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6dg
بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: "وام"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.