مقتل 4 جنود من الجيش السوري في درعا
الجيش السوري في درعا ـ أرشيف
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قتل 4 من أفراد الجيش السوري وجرح 15 آخرون باستهداف مسحلين لحواجز الجيش في درعا جنوب البلاد.
وقالت وكالة "سانا" إن "المجموعات الإرهابية استهدفت بعد ظهر اليوم الأحياء السكنية وحواجز للجيش في درعا ما تسبب باستشهاد 4 جنود وإصابة 15 آخرين وإصابة طفلة وأمها تم إسعافهما إلى المشفى الوطني".
وأشارت الوكالة إلى أن "الجيش رد على اعتداءات الإرهابيين على الفور مستهدفا منصات إطلاق القذائف في عدة مناطق".
المصدر: "سانا"
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