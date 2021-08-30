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انفراج أزمة الجوازات في السودانيين

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انفراج أزمة الجوازات في السودانيين
Reuters
السودان
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أعلن الفريق شرف الدين بشير عثمان رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني في السودان، انفراج أزمة الجوازات بكافة مجمعات الجوازات في البلاد.

وقال شرف الدين في تصريح صحفي إن هذه الخطوة تمت عبر مجهود وتنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة مع وزارة المالية الاتحادية، مما أسفر عن انتظام عملية استلام الدفعة الجديدة من الجوازات.

وأشار شرف الدين إلى أن العمل قد بدأ في جميع المصانع بطاقة قصوى صباحا ومساء لاستخراج جميع الجوازات التي اكتملت إجراءاتها والموجودة بأجهزة المصانع.

وأكد بأنه خلال فترة أسبوعين سيتم تسليم جميع الجوازات المتأخرة للمواطنين، وأضاف أنه قد تم تأمين دفعات من الجوازات الجديدة للعام القادم من خلال فتح الاعتمادات المالية الخاصة بها وسيتم استلامها بانتظام.

وجدد التأكيد أنه لن تكون هناك أية إشكالات بهذا الشأن في المستقبل القريب، كاشفا عن إستراتيجيات جديدة لهيئة الجوازات والسجل المدني لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لجميع المواطنين بكفاءة عالية وبالسرعة المطلوبة.

المصدر: سونا

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