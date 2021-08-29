مصر.. 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها سجلت 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات اليوم الأحد، مقابل 251 إصابة و8 وفيات في اليوم السابق.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد بلغ 287899 حالة، منهم 238249 حالة تم شفاؤها، و16721 حالة وفاة.
المصدر: "رويترز"
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