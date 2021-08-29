عباس يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله

أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مساء الأحد بمدينة رام الله.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أضاف الشيخ أن "اللقاء بحث العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها.

من جانبه، قال غانتس في بيان له إنه "أكد لعباس أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف أنهما "بحثا الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية وغزة".

المصدر: "وفا" + "رويترز"