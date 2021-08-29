شكري يتوجه إلى الجزائر لحضور اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، المزمع يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن مشاركة مصر في الاجتماع "تأتي انطلاقا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبي الشقيق، وتعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا".

ومن المقرر أن يجري شكري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع تتعلق بتعزيز أطر التعاون الثنائي، والتنسيق حيال الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT