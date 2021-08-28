مصر: القبض على 55 تاجر مخدرات وضبط 50 قطعة سلاح
Reuters
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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 55 تاجر مخدرات بمنطقتي بحيرة المنزلة، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية.
وقالت الداخلية إن قواتها "شنت حملات أمنية، استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات، دمياط - بورسعيد - الدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية".
وأشارت الوزارة إلى أن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط 55 متهما، وبحوزتهم 21 قطعة سلاح ناري آلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و29 قطعة سلاح أبيض، وتم بموجب ذلك فتح 31 قضية اتجار بالمواد المخدرة.
المصدر: RT
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