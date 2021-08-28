المغرب.. 93 وفاة و6175 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم السبت تسجيل 6175 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 6863 إصابة أمس.
كما سجل المغرب 93 وفاة جديدة ارتفاعا من 92 يوم الجمعة.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 849532 حالة، فيما بلغت الوفيات 12361 حالة.
المصدر: وكالات
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