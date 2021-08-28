للمرة الأولى منذ سنوات.. حوار جانبي بين الرئيس المصري ووزير خارجية إيران (فيديو)

أظهر فيديو متداول محادثة جانبية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان على هامش مؤتمر بغداد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

ويظهر في الفيديو عبد اللهيان وهو يتحدث إلى السيسي وهما يسيران إلى جانب الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني وأمير قطر ورئيس الوزراء العراقي، حيث كانوا متوجهين على ما يبدو لقاعة الغداء.

واستضافت العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق من يوم السبت "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، بحضور مصر والأردن وتركيا وإيران والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا.

وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تناول المحاور التي تم بحثها والاتفاق عليها، وبينها مساندة العراق أمنيا واقتصاديا بما يحقق استقراره وسيادته.

المصدر: القاهرة 24