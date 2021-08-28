النائب العام المصري يلتقي بعضوات النيابة العامة الجديدات - صور

التقى النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي عضوات النيابة العامة المعينات بموجب قرار "مجلس القضاء الأعلى"، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

وأكد الصاوي لعضوات النيابة "أهمية قرار نقلهن للعمل بالنيابة العامة وضرورة استيعابهن العمل والتحقق به وتحمل المسؤوليات التي ستلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارا تاريخيا للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة"، ووجههن إلى "مراعاة كافة ما أثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها".

وشدد الصاوي، على "ضرورة تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع بالنيابة العامة شأنهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قيم وتقاليد قضائية"، مؤكدا "ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مختلف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل".

وأعلن النائب العام في ختام اللقاء عن إعداد "معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة برنامجا تدريبيا لتأهيلهن يبدأ في الأول من سبتمبر المقبل، إذ سيتلقين فيه محاضرات متخصصة فيما سيباشرنه من أعمال، حتى يكون بدء عملهن مبنيا على أساس علمي وتأهيل واف".



القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT