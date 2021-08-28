رئيس الأركان الليبي يزور فرقاطة تركية قبالة سواحل بلاده (صور)
Reuters
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أجرى رئيس هيئة الأركان الليبية محمد الحداد برفقة وفد رفيع، زيارة إلى فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية.
وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبر "تويتر" يوم السبت إن حداد والوفد المرافق زاروا فرقاطة "تي جي غي غيديز" المتواجدة قبالة سواحل ليبيا في إطار فعاليات مجموعة المهام البحرية التركية هناك.
وأضافت أن الزيارة جرت الثلاثاء 24 أغسطس الجاري.
The Libyan Chief of General Staff, General Muhammed Al-Haddad, and his delegation on 24 August 2021 visited the TCG GEDİZ, which is off the coast of Libya as part of the Turkish Naval Task Force. https://t.co/e1wjUkv6LN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2021
المصدر: الدفاع التركية
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