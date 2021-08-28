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رئيس الأركان الليبي يزور فرقاطة تركية قبالة سواحل بلاده (صور)

أخبار العالم العربي

رئيس الأركان الليبي يزور فرقاطة تركية قبالة سواحل بلاده (صور)
Reuters
رئيس الأركان الليبي يزور فرقاطة تركية قبالة سواحل بلاده
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أجرى رئيس هيئة الأركان الليبية محمد الحداد برفقة وفد رفيع، زيارة إلى فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبر "تويتر" يوم السبت إن حداد والوفد المرافق زاروا فرقاطة "تي جي غي غيديز" المتواجدة قبالة سواحل ليبيا في إطار فعاليات مجموعة المهام البحرية التركية هناك.

وأضافت أن الزيارة جرت الثلاثاء 24 أغسطس الجاري.

المصدر: الدفاع التركية

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