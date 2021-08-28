مصر.. حبس ضابط شرطة اعتدى على محام

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بحبس ضابط شرطة في ديوان قسم أول المنتزه بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق، لتعديه على محام بالضرب داخل ديوان القسم.

وأشار بيان صدر عن مكتب النائب العام إلى أن "النيابة العامة استمعت إلى المجني عليه، وشهود عيان على واقعة اعتداء الضابط على المحامي".

وأضاف البيان: "النيابة استجوبت المتهم في ما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي لتشخيص الإصابة".

وأوضح البيان أنه جار استكمال التحقيقات في واقعة الاعتداء التي وقعت في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

المصدر: "القاهرة 24"