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الكويت تنفي استهداف قاعدة أمريكية بصواريخ من العراق

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الكويت تنفي استهداف قاعدة أمريكية بصواريخ من العراق
Reuters
الكويت - أرشيف
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نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الأنباء التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام حول اختراق 3 صواريخ للحدود من العراق مستهدفة محيط قاعدة أمريكية.

وكتبت رئاسة الأركان العامة على "تويتر": "تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية"، مؤكدة أن "الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث".

ودعت رئاسة الأركان إلى تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار والتي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد.


وأكد مصدر مطلع في وقت سابق، أن "قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود العراقية الكويتية تعرضت لقصف صاروخي في حادث لم يسفر عن سقوط إصابات".

وسبق أن أفاد مراسل RT في العراق مساء الجمعة، بسقوط 3 صواريخ في قضاء سفوان الحدودي مع الكويت.

المصدر: RT + وكالات

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