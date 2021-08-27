مصدر: قصف صاروخي لقاعدة أمريكية على الحدود العراقية الكويتية

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية مساء الجمعة عن مصدر مطلع أن قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود العراقية الكويتية تعرضت لقصف صاروخي في حادث لم يسفر عن سقوط إصابات.

وقال المصدر في حديث للوكالة: "أطلق مجهولون 3 صواريخ على القاعدة العسكرية الأمريكية الواقعة بالقرب من معبر جريشان على الحدود مع الكويت".

وأضاف المتحدث أن المعلومات الأولية تفيد بأن "الصواريخ سقطت في محيط القاعدة ولا توجد إصابات".

وسبق أن أفاد مراسل RT في العراق مساء الجمعة بسقوط 3 صواريخ في قضاء سفوان الحدودي مع الكويت.

وتتعرض القواعد الأمريكية في العراق لهجمات مستمرة تتهم واشنطن الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء "الحشد الشعبي" المدعومة إيرانيا بتنفيذها، ما سبق أن أدى إلى موجات تصعيد عدة في المنطقة في ظل تنفيذ البنتاغون ما يعتبره عمليات جوابية.

وتنفي إيران التي تخوض مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق النووي في فيينا، أنها تقف وراء تلك الهجمات.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات