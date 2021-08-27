مصر.. 5 وفيات و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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سجلت وزارة الصحة المصرية الجمعة 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات مقابل 221 إصابة و10 وفيات يوم أمس.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد حتى الجمعة بلغ 287393، منهم 237385 حالة تم شفاؤها، و16706 وفيات.
المصدر: وكالات
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