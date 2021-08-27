تكليف دبلوماسي روسي بمنصب الممثل الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي الروسي ألكسندر إيفانكو ممثلا خاصا له لشؤون الصحراء الغربية.

إقرأ المزيد

وذكر المتحدث باسم غوتيريش ستيفان ديوجاريك، أن إيفانكو سيتولى مهام الممثل الخاص إلى الصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الإقليم المتنازع عليه.

وأشار ديوجاريك إلى أن "لإيفانكو خبرة عمل مستمرة لأكثر من 30 عاما في مجالي العلاقات الدولية وحفظ السلام والصحافة"، مضيفا أنه سبق أن عمل متحدثا رسميا باسم بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو (من 2006 إلى 2009) وممثلا للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك (من 1994 إلى 1998)".

وأصبح منصب المبعوث الأممي الخاص شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر منه في مايو 2019 لأسباب صحية.

وتختلف مهام الممثل الأممي الخاص عن المبعوث الخاص، حيث يركز الأول بشكل أكبر على إدارة عمل البعثة الأممية، بينما ينصب عمل الثاني على المفاوضات بين طرفي النزاع والبحث عن حلول له.

ومنذ العام 1975 يستمر النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" حول إقليم الصحراء الغربية، إذ اندلع بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحولت القضية إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء الغربية وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.

المصدر: وكالات