العراق.. الأمن الوطني يحبط عملية إرهابية في صلاح الدين

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الجمعة، عن إحباط عملية إرهابية في ناحية العلم، واعتقال آمر مفرزة أمنية ومساعده في محافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان له، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين بعملية استباقية من إحباط مخطط إرهابي يستهدف ناحية العلم وإلقاء القبض على آمر مفرزة أمنية ومساعده وبحوزتهما 5 عبوات ناسفة ومواد تفجير وكاتم مسدس كانوا يرومون استهداف التجمعات البشرية وعناصر الأجهزة الأمنية هناك".

وأضاف، أنه "دونت أقوالهما ابتدائيا، وتبين أنهما ينتميان إلى تنظيم داعش ضمن ما يسمى (ولاية صلاح الدين - قاطع حمرين)، وتمت إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".

المصدر: "السومرية نيوز"