سفير جزائري سابق: المذكرة الشفوية تعبر عن موقف سياسي يلزم المغرب

وصف السفير الجزائري السابق لدى بروكسل عمار بلاني تصريحات رئيس الحكومة المغربية بـ"الخاطئة"، قائلا إن "سعد الدين العثماني يحاول تغليط الجميع بتصريحات خاطئة".



وقال بلاني ردا على تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني: "سفير المغرب لدى الأمم المتحدة لم يدل بتصريحات ولم يتلو خطابا، بل قدم مذكرة شفوية رسمية تلزم الملك وكل مؤسسة الدولة المغربية".

وأضاف: "يدخل تصريح العثماني ضمن ردود الفعل العشوائية للمخزن، الذي يواصل حشد إعلامه للرد بطريقة غير رسمية على الجزائر على غرار المقالات الأخيرة التي تتحدث عن رفض السفير المغربي في الجزائر، حسان عبد الخالق، التنقل إلى مكتب وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وهي مزاعم كاذبة جملة وتفصيلا".

وتابع: "هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، لعمامرة دبلوماسي محنك ومن مستوى عال، لم يخطر أبدا في ذهنه استدعاء سفير لم يعد سفيرا منذ الدقيقة التي أعلن فيها رسميا عن قطع العلاقات الدبلوماسية".

وأوضح، أن "السفير المغربي تمت دعوته من قبل الإدارة لإبلاغه رسميا بقرار قطع العلاقات".

المصدر: "الشروق الجزائرية"