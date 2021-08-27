حمة الهمامي يرفع قضية ضد صفحة ''تونس السياسية''

أقام محامو حمة الهمامي الأمين العام لحزب "العمال" التونسي دعوى ضد صفحة ''تونس السياسية''، بتهمة ''الكذب والتشويه والتزوير والتشهير والتحريض".

وأودعت الشكوى لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، فيما طلب المحامون مقاضاة العناصر التي تشرف على هذه الصفحة وكل من يقف وراءهم من أجل ترويج الأخبار الزائفة والإيهام بجريمة التصريح بأمر موحش ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بمعطياته الصحية والشخصية.

وأوضح البيان، أن "هذه الصفحة أدعت في مناسبة أولى أن حمة الهمامي صرح بأن الجيش فاسد والأمن فاسد ويوسف الشاهد أرجل من قيس سعيد، وفي مناسبة ثانية بأن حمة الهمامي هدد قيس سعيد، في حوار نشر بموقع (جدلية) البريطاني، بإجباره على الرحيل ووصفه بالدكتاتور السفاح، كما تعرّض لوضعه الصحي ونعته بالمتوحد".

وأدان الحزب الحملات التي تشنها "عصابات فايسبوكية" تعلن مساندتها لقيس سعيد ضد كل من ينتقده، والتي تؤكد "الطبيعة الفاشستية لمدبري هذه الحملات ومموليها والقائمين بها"، وفق نص البيان.

وصنف "مرصد تونس تتحرى" التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الذي يتولى التحقيق في صحة الأخبار المنشورة وفضح الزائف منها، "الخبر" الأول "خبرا زائفا"، كما صنف "الخبر" الثاني "مضللا" ومن شأنه مغالطة متابعي الشبكة الاجتماعية.

المصدر: "مزاييك" + حزب العمال التونسي - فيسبوك