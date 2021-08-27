الإمارات تعلن عن استضافة عائلات أفغانية

بدأت الإمارات في استضافة عائلات أفغانية من نساء وأطفال، تنفيذا لتوجيهات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

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وأفيد بأن الإمارات اتخذت "جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم في المجتمع بصفة مؤقتة، بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة ويحقق الأهداف النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل مجتمع متسامح ومتكاتف".

ولفتت صحيفة البيان إلى أن هذه المبادرة تتزامن "مع قيام دولة الإمارات بتسهيل تقديم الدعم واستقبال عشرات الرحلات الجوية التي تقل المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من مختلف الجنسيات والعاملين في المنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.

وأشير أيضا إلى أن دولة الإمارات قامت "بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 39.827 من الأجانب والأفغان من أفغانستان، وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها".

المصدر: البيان