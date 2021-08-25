اندلاع حريق في مستودع بلاستيك في شارع بورسعيد بدبي(بالفيديو)

تكافح فرق الدفاع المدني بدبي حريقا شب في مستودع للأدوات البلاستيكية في شارع بورسعيد، خلف مركز القبائل التجاري.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حريق في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة بورسعيد، من دون تسجيل أي اصابات جراء الحادث.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة بورسعيد، من دون تسجيل أي اصابات جراء الحادث. #الإمارات_اليومpic.twitter.com/zN6ulyiWSF — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 25, 2021

فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة بورسعيد، من دون تسجيل أي اصابات جراء الحادث. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 25, 2021

المصدر: حكومة دبي للإعلام