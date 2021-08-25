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اندلاع حريق في مستودع بلاستيك في شارع بورسعيد بدبي(بالفيديو)

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اندلاع حريق في مستودع بلاستيك في شارع بورسعيد بدبي(بالفيديو)
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تكافح فرق الدفاع المدني بدبي حريقا شب في مستودع للأدوات البلاستيكية في شارع بورسعيد، خلف مركز القبائل التجاري.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حريق في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة بورسعيد، من دون تسجيل أي اصابات جراء الحادث. 

المصدر: حكومة دبي للإعلام 

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