التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بمسيرة أطلقت من اليمن على خميس مشيط

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وأكد التحالف اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط التي تقع بالقرب منها قاعدة الملك خالد الجوية.

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن "الاستمرار بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشددا على أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

ولم تعلن "أنصار الله" حتى الآن عن شنها اليوم هجمات جديدة على السعودية.

المصدر: "واس"