البرازيل ترصد 30872 إصابة و894 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، تسجيلها 30872 إصابة و894 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30872، مقابل 13103 الاثنين، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 20.615 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 894 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 318 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 575742 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: RT