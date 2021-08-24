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الجامعة العربية تعرب عن أسفها بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب

أخبار العالم العربي

الجامعة العربية تعرب عن أسفها بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب
Reuters CK/
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ حيال "ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب" عقب إعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

ودعا أبو الغيط البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسان في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقودا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

يذكر أن الجزائر قررت اليوم الثلاثاء قطع علاقاتها مع المغرب بسبب "استمرار الأعمال غير الودية والعدائية الصادرة من المملكة ضد الجزائر"، وفقا لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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