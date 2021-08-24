دمشق تؤكد دعمها للجنة "مراقبة الهدنة" الأممية

الجعفري مع وفد لجنة مراقبة الهدنة ـ (الخارجية السورية)

أكدت دمشق دعمها لعمل اللجنة الأممية لمراقبة الهدنة "الأنتسو" وذلك في إطار تنفيذ ولايتها المنوطة بها منذ إنشائها في عام 1948.

نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، بحث عمل اللجنة وأهمية دورها مع، آلان دويل، المكلف بمهام رئيس أركان اللجنة ورئيس البعثة، والوفد المرافق.

وأكد الجعفري دعم بلاده لعمل اللجنة قائلا إنها "شاهد عيان على تجاوزات الكيان الإسرائيلي وانتهاكاته لخط الهدنة".

وشدد الجعفري على "ضرورة أن تضطلع اللجنة بمهامها لجهة نقل الحقائق والوقائع إلى مجلس الأمن وغيره من هيئات الأمم المتحدة المعنية، وخاصة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لاتفاقية الهدنة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة".

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ونقلت وكالة "سانا" عن دويل أن اللجنة "تقوم بجمع المعلومات وتحليلها بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المسؤولة عن عمليات حفظ السلام في المنطقة".

وأعرب دويل عن شكره لسوريا "لما تقدمه من دعم وتعاون مع اللجنة في سبيل تنفيذ ولايتها بالشكل المطلوب" وأكد حرص اللجنة على استمرار التعاون بين الجانبين.

المصدر: "سانا"