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الجزائر.. موجة حرائق جديدة في ثلاث مدن

أخبار العالم العربي

الجزائر.. موجة حرائق جديدة في ثلاث مدن
Reuters CK/MAX
حرائق الجزائر
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سجلت العديد من المحافظات الجزائرية، يوم الأحد، موجة جديدة من الحرائق بعد 4 أيام من إعلان السيطرة على النيران الضخمة التي اجتاحت مساحات كبيرة من غابات البلاد.

وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية في صفحتها على "فيسبوك" أن النيران اندلعت مجددا في جبال واقعة في محافظات جيجل، وسكيكدة، والشلف، بينما تجري عمليات تطويقها.

ونشرت المديرية مقطع فيديو لتدخل أعوان الحماية لإخماد الحرائق، بالاستعانة بمروحيات الجيش في سكيكدة.

المصدر: RT

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