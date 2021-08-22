وزيرة التخطيط: 14 مولودا جديدا في مصر كل ثانية ويجب خفض معدل الإنجاب

ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، أن معدل زيادة عدد السكان في مصر في كل ثانية تمر يبلغ في السنوات الأخيرة 14 مولودا جديدا.

وقالت السعيد، خلال مشاركتها في صالون جريدة "الجمهورية" حول الزيادة السكانية والمستقبل، الأحد، إن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، موضحة أن متوسط معدل الخصوبة بلغ 3.4 طفل لكل سيدة.

وشدد السعيد على الحاجة إلى خفض معدل الإنجاب لكل سيدة، مضيفة أن هناك قاعدة بيانات محددة ودقيقة على مستوى المحافظات.

وأوضحت الوزيرة أنه منذ عام 1950 كان معدل الزيادة السكانية 20 مليونا كل 28 عاما، لتصبح بعدها كل 21 عاما ثم كل 14 عاما ثم 8 سنوات، متابعة أن هناك 14 مولودا كل ثانية مما يعكس الزيادة السكانية المتتالية.

وتابعت السعيد أنه إذا استمر معدل الإنجاب عند 3.4 طفل لكل سيده في 2050 سيحتاج إلى 4 أضعاف الإمكانيات الحالية فيما يخص التعليم، و9 أضعاف الإمكانيات الحالية فيما يخص الخدمات الصحية.

المصدر: RT