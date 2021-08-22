وزيرة التخطيط تدعو إلى خفض معدل الإنجاب في مصر

دعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إلى خفض معدل الإنجاب في مصر وسط وتيرة متسارعة في زيادة عدد سكان البلاد.

وقالت السعيد، خلال مشاركتها في صالون جريدة "الجمهورية" حول الزيادة السكانية والمستقبل، الأحد، إن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، موضحة أن متوسط معدل الخصوبة بلغ 3.4 طفل لكل سيدة.

وشددت السعيد على الحاجة إلى خفض معدل الإنجاب لكل سيدة، مضيفة أن هناك قاعدة بيانات محددة ودقيقة على مستوى المحافظات.

وأوضحت الوزيرة أنه منذ عام 1950 كان معدل الزيادة السكانية 20 مليونا كل 28 عاما، لتصبح بعدها كل 21 عاما ثم كل 14 عاما ثم 8 سنوات.

وتابعت أنه إذا استمر معدل الإنجاب عند 3.4 طفل لكل سيدة في 2050 سيحتاج إلى 4 أضعاف الإمكانيات الحالية فيما يخص التعليم، و9 أضعاف الإمكانيات الحالية فيما يخص الخدمات الصحية.

المصدر: RT